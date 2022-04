Hip-Hop-Star DJ Kay Slay ist gestorben

DJ Kay Slay ist nach einer Corona-Erkrankung im Alter von 55 Jahren gestorben. Der DJ und Radiomoderator war auch unter den Pseudonymen The Drama King oder Kay Slay und als Graffiti-Künstler unter Dez bekannt. Keith Grayson, so sein bürgerlicher Name, starb am vergangenen Sonntag nach einem mehrmonatigen Kampf gegen die Krankheit.