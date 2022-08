«Hipp hurra!» Kronprinzessin Mette-Marit feiert Geburtstag

Das norwegische Königshaus gratuliert seiner Kronprinzessin Mette-Marit zum 49. Geburtstag. «Hipp hurra!» ist neben einem Party-Emoji am Freitag auf der royalen Instagram-Seite zu sehen. Weiter heisst es im Text zu einem Bild, das die Prinzessin lächelnd in einem gelben Sommerkleid an einem Baum lehnend zeigt: «Herzlichen Glückwunsch an Kronprinzessin Mette-Marit, die heute 49 Jahre alt wird!»