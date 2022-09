Unter dem Titel «Die Kaiserin» startet auf dem Streamingdienst Netflix eine Neuinterpretation der Geschichte Elisabeths von Österreich (1837-1898). In Deutschland ist die historische Kaiserin-Figur natürlich besonders durch die «Sissi»-Trilogie mit Romy Schneider (1938-1982) bekannt, die in den Jahren 1955 bis 1957 in den Kinos erschien - und regelmässig zu Festtagen im Fernsehen läuft. Netflix wagt sich nun erneut an den beliebten Stoff heran. In den sechs Episoden aus Staffel eins wird von der Liebe zwischen Elisabeth (Devrim Lingnau, 24) und Kaiser Franz (Philip Froissant, 28), dem Leben am Hof in Wien und der europäischen Geschichte des 19. Jahrhunderts erzählt.