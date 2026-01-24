Historischer Chart-Rekord: Robbie Williams überholt die Beatles

Eigentlich sollte «Britpop» bereits im Oktober erscheinen – doch dann kam Taylor Swift (36) und ihr Album dazwischen. Bei einem Konzert im Londoner Club Dingwalls gab Williams offen zu, das Album wegen der US–Sängerin verschoben zu haben. «Mit der kann man nicht konkurrieren», erklärte er laut «The Sun». «Ich will ein 16. Album auf Platz eins. Es tut mir leid, dass ich so verdammt egoistisch bin», gestand er freimütig. Das Album sollte dann eigentlich am 6. Februar erscheinen, überraschend veröffentlichte Williams es aber schon am 16. Januar.