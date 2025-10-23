Historischer Moment: König Charles betet gemeinsam mit Papst Leo

Erstes Treffen im Apostolischen Palast

Das erste Treffen von Papst Leo und König Charles, der kurz zuvor gemeinsam mit Königin Camilla (78) zum Staatsbesuch angereist war, ist unterdessen für die Nachwelt abgelichtet worden. Der Pontifex hatte das Königspaar vor der Ankunft in der Sixtinischen Kapelle im Apostolischen Palast empfangen, dort mit den Royals an seinem Schreibtisch Platz genommen und für weitere gemeinsame Fotos posiert.