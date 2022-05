Prinz Charles (73) hat am Dienstag (10. Mai) das britische Parlament eröffnet. Er vertrat seine Mutter, Queen Elizabeth II. (96). Der Thronfolger hielt bei seinem Auftritt die Rede zur Parlamentseröffnung «im Namen Ihrer Majestät». Auch Charles‹ Sohn Prinz William (39) und Charles› Frau Herzogin Camilla (74) haben an dem politischen Ereignis teilgenommen. Sie sassen an der Seite des Prinzen von Wales. Der 73-Jährige, der in Uniform erschien, nahm Medienberichten zufolge nicht auf dem Thron der Queen Platz.