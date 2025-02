«Hitch - Der Date Doktor»: Will Smith tüftelt heimlich an Fortsetzung

20 Jahre ist es nun schon her, dass Will Smith (56) als «Hitch – Der Date Doktor» hoffnungslosen Single–Männern den Weg zur glücklichen Beziehung ebnete. Still und heimlich soll der Star aber schon seit einer Weile an einer Fortsetzung zu dem Film von 2005 werkeln, der zugleich Smiths ersten Ausflug in das Genre der romantischen Komödie dargestellt hatte. Ausgerechnet der Regisseur des Originals, Andy Tennant (69), habe das laut eines Berichts der US–Seite «Deadline» auf zufällige und emotional recht schmerzhafte Weise in Erfahrung gebracht.