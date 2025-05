Hitproduzent Jack White: «Ohne meine Frau wäre ich gestorben»

«Da habe ich meinen Mann dann liegen sehen», so die 40–Jährige, «und so geschrien wie noch nie in meinem Leben zuvor.» Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten White stabilisieren und intubieren müssen, damit sie ihn abtransportieren konnten. Erst nach Wochen auf der Intensivstation sei er wieder wach geworden. «Es war so wichtig, dass sein Gehirn nicht unterversorgt war, damit keine Schäden blieben. Ich habe so sehr um ihn gebangt und schreckliche Angst um Jack gehabt», berichtet Rafaella über den Vorfall.