Hitproduzent Jack White und Rafaella Nussbaum haben sich getrennt

Rafaella Nussbaum bezeichnet Trennung als «notwendig»

«Mir ist es nach 15 gemeinsamen Jahren unheimlich schwergefallen, diese Entscheidung zu treffen, aber sie ist notwendig. Schon seit einigen Monaten leben wir getrennt unter einem Dach. Ich werde aber jetzt ausziehen», verrät Nussbaum weiter über die Umstände der Trennung. Sie werde noch im Oktober mit ihren zwei Kindern in eine Eigentumswohnung umziehen, die ihr gehört.