Hitzemuffel? In diesen drei Städten herrschen angenehme Temperaturen

Stockholm

Wer vor der Sommerhitze fliehen möchte, ist im Norden Europas natürlich gut aufgehoben. Die schwedische Hauptstadt Stockholm befindet sich in der gemässigten Klimazone. Das bedeutet, es wird nie unangenehm kalt oder warm. Im Juli und August steigen die Temperaturen in der Regel nicht über 22 Grad. Nur in seltenen Fällen kratzt das Thermometer an der 30-Grad-Marke.