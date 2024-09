Hochstaplerin Anna Sorokin tritt bei US-Ausgabe von «Let's Dance» an

«Dancing With The Stars» wird aber in Los Angeles aufgezeichnet – also am genau anderen Ende der USA. Sorokins Sprecherin hat laut des Berichts zudem bestätigt, dass ihr die Fessel eigentlich nur erlaubt, sich in einem Radius von 70 Meilen (etwa 112 Kilometer) von ihrer Wohnung in New York City zu entfernen. Zwischen NYC und L.A. liegen allerdings knapp 2.800 Meilen.