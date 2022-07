Weitere Rekord-Gehälter

Costner ist laut «Variety» allerdings nicht der einzige Star, der 1,3 Millionen Dollar pro Serien-Folge erhält - über dieses stolze Gehalt kann sich auch Mahershala Ali (48) dank «The Pilot» freuen. Michael Keaton (70) erhält demnach für seine Arbeit an «Dopesick» eine Million Dollar pro Folge - genau wie die bereits erwähnten Ford und Mirren in «1923» und Jason Sudeikis (46) von «Ted Lasso» sowie Sylvester Stallone (76) in «Tulsa King».