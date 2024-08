Höchste Sicherheitsstufe bei Coldplay-Konzerten in Wien

Taylor Swift als geheimer Show–Act?

Wegen des Verdachts eines terroristischen Anschlags wurden Anfang August drei Konzerte von Taylor Swift (34) abgesagt. Die Sängerin äusserte sich zur Enttäuschung ihrer Fans in Österreich bis heute nicht zu den Absagen. Für die Swifties soll es nun Hoffnung geben: Laut dem Radiosender «Ö3» könnte die US–Amerikanerin als Special Guest bei einem der Coldplay–Konzerte auf der Bühne erscheinen. Zeit hätte die Country–Pop–Ikone, da am Dienstag, 20. August, ihre «The Eras Tour» in Europa mit einem Konzert in London endet.