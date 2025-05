«Höchste Zeit»: Jon Voight verteidigt Trumps Filmzölle

Jon Voight nimmt Donald Trump in Schutz

Seinen Komplizen Donald Trump, der die Zölle am Sonntag auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social angekündigt hatte, nimmt Voight in Schutz: «Ich finde, er wurde ungerecht behandelt. Und ich auch.» Hollywood stehe seiner Ansicht nach vor der schwersten Existenzkrise seiner Geschichte. «Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir wirklich Hilfe brauchen, Gott sei Dank kümmert sich der Präsident um Hollywood und den Film», so Voight. Angeblich «liebe» Trump Hollywood «sehr». «Er möchte, dass wir wieder das Hollywood von früher werden», fügte Voight hinzu. «Wenn wir alle zusammenhalten, glaube ich, dass wir eine glänzende Zukunft haben.»