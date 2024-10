Hochzeit 2025: Marie Caroline von und zu Liechtenstein ist verlobt

Auch die Biografie der 28–jährigen Prinzessin Marie Caroline wird in der Verlobungs–Bekanntmachung zusammengefasst. Das zweite Kind des Erbprinzenpaares besuchte demnach in der Schweiz und England die Schule. «Anschliessend studierte Prinzessin Marie Caroline an der Parsons School of Design in Paris und New York, die sie 2020 mit einem Bachelor of Arts in Modedesign abschloss. Derzeit lebt sie in London und arbeitet in der Modebranche.»