Hochzeit abgesagt: Raúl Richter und Vanessa Schmitt sind getrennt

Die TV–Stars Raúl Richter (38) und Vanessa Schmitt (30) wollten eigentlich im Sommer heiraten, doch daraus wird nichts. Wie der Schauspieler am Sonntagabend bekannt gab, hat sich das Paar getrennt und die Hochzeit abgesagt.
«Die genauen Gründe bleiben privat»
«Vanessa und ich haben uns nach 7 gemeinsamen wunderschönen Jahren getrennt», schrieb Richter in einer Instagram–Fragerunde und fügte noch hinzu: «Ihr könnt euch vorstellen, dass es aktuell nicht leicht für uns ist und bitten daher von Nachfragen abzusehen. Die genauen Gründe bleiben privat.» Zuvor hatte er bereits verkündet: «Die Hochzeit für diesen Sommer haben wir letztes Jahr abgesagt.»
Seine Ex–Partnerin reagierte auf seine Storys und bestätigte: «Ja es stimmt, wir haben unsere Hochzeit für dieses Jahr im Sommer abgesagt. Es war für uns beide keine leichte Entscheidung. Die letzten Wochen waren wirklich nicht einfach, viele haben ja schon bemerkt, dass etwas nicht stimmt.» Dann betonte sie noch: «Es ist gerade eine verdammt harte Zeit.»
2022 waren sie schon einmal getrennt
Das Paar war seit 2018 liiert. Im Jahr 2022 kam es zu einer ersten kurzen Trennung, da Raúl Richter seiner Partnerin nicht immer treu war. «Ja gut, ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen und das war blöd. Das war nur eine einmalige Sache damals bei mir und dabei blieb es auch», gestand der Schauspieler im RTL–Interview zu «Das Sommerhaus der Stars» 2024. Im Gegensatz zu anderen Paaren überstanden sie den berühmt–berüchtigten «Sommerhaus–Fluch» und blieben nach den Dreharbeiten zusammen.
Im Dezember 2024 verkündeten sie sogar die romantische Verlobung via Instagram. In der französischen Hauptstadt Paris ging der Schauspieler vor Vanessa Schmitt auf die Knie. Das war auf den Bildern zu sehen, die die beiden teilten. Im Hintergrund war darauf der Eiffelturm zu sehen. Dazu schrieb Richter: «Sie hat JA gesagt».
Bei «The 50» dabei
Raúl Richter wurde durch die Rolle des Dominik Gundlach in der RTL–Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannt, die er von 2007 bis 2014 verkörperte. Im September 2021 kam er als Polizeiobermeister Nick Brandt zur Serie «Notruf Hafenkante». Wie er jetzt auch verriet, werden neue Folgen ab April gedreht. Zudem sammelte Richter jede Menge Show–Erfahrung. Neben dem «Sommerhaus» war er etwa auch in «Let's Dance» und «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» zu sehen. Er gehört auch zum Cast der dritten Staffel der Prime–Video–Reihe «The 50».