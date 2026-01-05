Hochzeit abgesagt: Raúl Richter und Vanessa Schmitt sind getrennt

2022 waren sie schon einmal getrennt

Das Paar war seit 2018 liiert. Im Jahr 2022 kam es zu einer ersten kurzen Trennung, da Raúl Richter seiner Partnerin nicht immer treu war. «Ja gut, ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen und das war blöd. Das war nur eine einmalige Sache damals bei mir und dabei blieb es auch», gestand der Schauspieler im RTL–Interview zu «Das Sommerhaus der Stars» 2024. Im Gegensatz zu anderen Paaren überstanden sie den berühmt–berüchtigten «Sommerhaus–Fluch» und blieben nach den Dreharbeiten zusammen.