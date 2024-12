«Hochzeit auf den ersten Blick»: Dr. Sandra Köhldorfer ist schwanger

Angst vor Komplikationen

Die späte Enthüllung ihrer Schwangerschaft hat für die 43–Jährige einen ernsten Hintergrund. «Ich habe eine Risikoschwangerschaft, deshalb wollte ich warten. Ab jetzt wäre es auch bei einer Frühgeburt sicher lebensfähig», so Köhldorfer. Inzwischen befinde sie sich mit ihrem heranwachsenden Kind in der 29. Schwangerschaftswoche und will ihr Glück endlich mit der Welt teilen.