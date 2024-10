«Hochzeit auf den ersten Blick» geht schon im Oktober weiter

Seit 2014 gehört die Datingshow «Hochzeit auf den ersten Blick» zum festen Bestandteil des Sat.1–Programms. Und es geht weiter: Der Privatsender kündigt die Ausstrahlung der nunmehr elften Staffel an. Auftakt ist noch in diesem Monat – am Montag, 28. Oktober, ab 20:15 Uhr in Sat.1. Bereits sieben Tage vorher gibt es die erste Folge plus einer exklusiven Bonus–Episode auf Joyn.