«Hochzeit auf den ersten Blick»: Skurrile Zahlen zum zehnten Jubiläum

Die Dating–Show «Hochzeit auf den ersten Blick» geht in die zehnte Runde. In der Jubiläumsstaffel wagen wieder Singlefrauen und –männer den Gang ins Standesamt, um eine unbekannte Person zu heiraten. Drei Experten wählen das jeweilige Match aus – doch geht das wirklich gut? Erst während der Hochzeitsreise lernen sich die frisch vermählten Eheleute richtig kennen und müssen nach einigen Wochen entscheiden, ob sie zusammenbleiben oder sich scheiden lassen wollen. In den vergangenen neun Staffeln gab es viel Herzschmerz und etliche Trennungen.