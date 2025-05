«Hochzeit auf den zweiten Blick» startet im Juni auf Joyn

Seit 2014 bringt Sat.1 in «Hochzeit auf den ersten Blick» wildfremde Paare direkt vor dem Traualtar zusammen. Nun bekommt das Erfolgsformat einen Ableger: «Hochzeit auf den zweiten Blick» startet am 18. Juni 2025 exklusiv bei Joyn, dem Streamingdienst der ProSiebenSat.1–Gruppe. Die 14–teilige Doku–Soap wird immer mittwochs in Doppelfolgen veröffentlicht.