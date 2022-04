Hochzeit mit Katja Krasavice? Pietro Lombardi klärt auf

Die Lösung des Rätsels

Am Ostersonntag löste Lombardi das Rätsel dann mit einem kurzen Instagram-Clip auf, der einen Ausschnitt des Musikvideos zur Single zeigt. «Endlich ist es raus. Am Donnerstag, den 5.5. um 23.59 erscheint unser Song», schreibt Lombardi dazu. Auch Krasavice und Bohlen veröffentlichten den Videoausschnitt auf ihren Profilen. Der Musikproduzent erscheint in dem Ausschnitt in schwarzer Priesterrobe mit einer grossen Kette inklusive diamantenbesetztem «D»-Anhänger.