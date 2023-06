Seit 2020 offiziell ein Paar

Erste Gerüchte über eine Beziehung der Sängerin und des Sportlers waren 2019 aufgekommen. Die beiden sollen sich in einer TV-Show kennengelernt haben. Nicole Scherzinger und Thom Evans, der auch als Model arbeitet, gaben ihr Debüt auf dem roten Teppich dann im Januar 2020 bei einem Event in Beverly Hills. Seitdem postet das Paar in den sozialen Medien ab und an gemeinsame Momente, darunter Einblicke in Urlaubsreisen, Ausflüge und am Valentinstag zeigte die Sängerin ein süsses Foto mit einem grossen Teddybären und Evans. Auch ihr gemeinsames Workout-Programm teilen die beiden mit den Fans.