Hochzeit von Felix von Jascheroff: Das Liebesglück der «GZSZ»-Stars

Nina Ensmann und Olivia Marei

Chryssanthi Kavazi erzählte in dem Gespräch auch, dass sie «wirklich dankbar» sei, dass es am Set der Serie «so familiär zugeht. Als ich das erste Mal schwanger wurde, gab es lange vor mir keine Schwangere bei ‹GZSZ› und danach kam ein richtiger Babyboom.» Olivia Marei (35), die seit 2018 die Polizistin Toni Ahrens spielt, ist im Oktober 2022 zum zweiten Mal Mutter eines Sohnes geworden. Ihr erster Sohn kam 2017 zur Welt. Jessica–Darstellerin Nina Ensmann und ihr Partner Marc Demmig wurden im Februar 2024 erstmals Eltern, im Oktober 2023 hatte das Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben und damit auch die Babypause angekündigt. Anfang Juli 2024 verkündete Ensmann das Ende ihrer Babypause. «I am back!», schrieb sie zu einem Foto, das sie mit ihrem Söhnchen auf dem Arm zeigt.