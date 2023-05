Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern: So schön strahlte die Braut

In Deutschland ist die Monarchie zwar längst abgeschafft, etwas royalen Hochzeitsflair gab es am 20. Mai aber dennoch in München. Ludwig Prinz von Bayern (40) hat rund fünf Monate nach der standesamtlichen Hochzeit seiner Sophie-Alexandra (33) nun auch kirchlich das Jawort gegeben. Der Prinz ist der Ururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III., seine Frau kann sich nun Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern auf die Visitenkarte drucken.