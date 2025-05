Hochzeitsglocken in Mexiko: Robin Thicke heiratet April Love Geary

Thicke und Love Geary möchten also in Mexiko «Ja» sagen. Eine weitere Aufnahme zeigt den Sänger ganz in Weiss vor mehreren anderen Menschen. Thicke hält ein Mikrofon, womöglich sang er in diesem Moment gerade für seine Gäste. Quasi das gesamte Wochenende wird gefeiert. Für die Hochzeitsfeierlichkeiten seien laut «Page Six», der Klatschseite der «New York Post», ganze drei Tage geplant.