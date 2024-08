Hochzeitsplanung für Zoë Kravitz genauso schwierig wie ein Filmdreh

«Oh, mein Gott. Ich weiss nicht, worauf ich mich da eingelassen habe»

Vom US–Magazin «People» danach gefragt, ob es schwieriger sei, einen Film zu machen oder eine Hochzeit zu planen, lautet die Antwort der lachenden Schauspielerin: «Für die meisten Leute ist es wahrscheinlich ein Film, aber ich gehe an alles mit der gleichen Psychose und Intensität heran. Ich würde also sagen, es ist gleichwertig.» Gemeint ist damit anscheinend eine gewisse Besessenheit, die Kravitz an den Tag legt.