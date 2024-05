Hochzeitstag für Meghan und Harry: Das ist ihre Liebesgeschichte

So lief das erste Date

Als Meghan im Sommer 2016 für das Tennisturnier von Wimbledon in London war, haben sich die beiden für ein erstes Date in einem Lokal verabredet. «Er war einfach so lustig, so erfrischend lustig. Wir waren zusammen wie Kinder», sagte Meghan über das Date. Am nächsten Abend hätten sie erneut zusammen gegessen und die Entscheidung getroffen, «dass sie es miteinander probieren».