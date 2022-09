Bei der Premiere zu «Hocus Pocus 2» in New York City haben Bette Midler (76) und Sarah Jessica Parker (57) am Dienstag in New York City für Aufsehen gesorgt. Wie schon im ersten Teil des Filmes von 1993 spielen die beiden zusammen mit Kathy Najimy (65) die Sanderson-Schwestern oder auch: «Drei zauberhafte Hexen», wie der deutsche Untertitel des Filmes heisst. Im Gegensatz zu Midler und Parker hielt sich Najimy auf dem roten Teppich mit einem schwarzen Kleid dezent zurück.