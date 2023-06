«Hocus Pocus 3» kommt. Dies bestätigte Sean Bailey (53), Chef Walt Disney Studios Motion Picture Production, in einem Interview mit der "New York Times«. Ein dritter Teil um die Sanderson-Schwestern sei in Planung. 2022 kehrten Bette Midler (77), Sarah Jessica Parker (58) und Kathy Najimy (66) nach knapp 30 Jahren in ihren Rollen als »zauberhafte Hexen" zurück.