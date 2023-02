«Hogwarts Legacy»: Eine magische Reise in die Welt von Harry Potter?

Für so manchen Fan der «Harry Potter»-Bücher und -Filme könnte mit dem Erscheinen von «Hogwarts Legacy» ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung gehen. In einer offenen Welt schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle einer Zauberschülerin oder eines Zauberschülers und erleben Abenteuer an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Gleichzeitig wurde über «Hogwarts Legacy» zuletzt jedoch viel diskutiert - insbesondere wegen der Autorin J. K. Rowling (57), der seit mehreren Jahren vorgeworfen wird, transphob zu sein. Auf der einen Seite erscheint damit ein Videospiel basierend auf Rowlings Werk, das unzähligen Menschen gefallen könnte. Auf der anderen Seite forderten viele zuletzt sogar einen Boykott.