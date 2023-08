Während von einem Ex–Präsidenten gerade ein griesgrämiges Polizeifoto um die Welt geht, strahlt Barack Obama (62) auf neuen Schnappschüssen mit seiner Frau Michelle (59) um die Wette. Das ehemalige Präsidentenpaar besuchte das derzeit stattfindende Tennis–Gand–Slam–Turnier US Open in New York City und wohnte dabei ausgerechnet der Erstrunden–Niederlage der deutschen Tennisspielerin Laura Siegemund (35) bei.