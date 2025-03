«Höhle der Löwen»: Abschiedsstaffel von drei Investoren startet bald

«Die Höhle der Löwen» startet Ende April 2025 in die 17. Staffel. Los geht es am 28. April um 20:15 Uhr bei VOX. Wie gehabt laufen die acht Episoden der Gründershow dann immer montags zur besten Sendezeit. Doch Fans von «DHDL» müssen nicht so lange warten. Denn erstmals gibt es die neuen Folgen schon vorab bei RTL+ zu sehen. Sie starten immer eine Woche vor der Ausstrahlung im TV. Die neue Staffel debütiert im Streaming also schon am 21. April. Dies gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt.