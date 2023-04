«Höhle der Löwen»: Carsten Maschmeyer freut sich auf «mehr Konkurrenz»

Am 3. April geht die VOX-Gründershow «Die Höhle der Löwen» (auch auf RTL+) in die nunmehr 13. Staffel. Die kommenden Folgen halten laut Unternehmer und Löwen-Urgestein Carsten Maschmeyer (63) einige Neuheiten bereit. «Es wird eine ganz tolle Staffel», schwärmt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Demnach gebe es «spannendere Konstellationen» und «mehr Konkurrenz», so Maschmeyer.