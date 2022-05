«Höhle der Löwen»: Carsten Maschmeyer wünscht sich Christian Lindner

Was waren Ihre persönlichen Highlights in der aktuellen Staffel?

Carsten Maschmeyer: Der Deal mit Freibeik! Die Gründerin Iris ist voller Power und Dynamik, genauso wie ihr Produkt: ein bewegliches Sattelgelenk für Fahrräder. Sechseinhalb Jahre hat sie an dieser Erfindung getüftelt. Für ihren Startup-Traum hat sie sogar ihre Eigentumswohnung verkauft und das ganze Geld in die Entwicklung gesteckt. Jetzt führt sie gemeinsam mit ihrer Tochter Carmen das Unternehmen. Die Nachfrage ist so hoch, dass das Produkt nach der Sendung vorübergehend gleich ausverkauft war. Diese Geschichten sind das, was «Die Höhle der Löwen» ausmacht.