«Höhle der Löwen»: Dieser «Teebeutel für die Badewanne» rührt die Löwen

Nun soll das Unternehmen auf die nächste Vertriebsstufe gehoben werden, denn bislang werden die Öle zum Endpreis ab 7,99 Euro nur im regionalen Umkreis verkauft. Löwin–Jurorin Dagmar Wöhrl (69) ist hellauf von dem Familienunternehmen begeistert: «Bei mir war der Entscheidungsmoment schon, als ihr beide reingekommen seid und der Paul so euphorisch gesprochen hat.» Und ergänzt später: «Mich fasziniert der Elan, den der Junge hat». Auch Tillman Schulz ist sowohl von dem Gesamtkonzept begeistert, das durch eine konsequente Verwertung aller Restbestände auch in Sachen Nachhaltigkeit grundlegend überzeugt, als auch von den erstaunlichen Gewinnzahlen, dass das junge Unternehmen vorweisen kann: «Ich kann mich kaum auf dem Stuhl halten!», ruft er begeistert in die Runde.