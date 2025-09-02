«Höhle der Löwen»: Gründer schocken Löwen mit Rekord-Firmenbewertung

Zur Verkostung nehmen die Löwen mit den Gründern an einem grossen Tisch mitten im Studio Platz. Sie tunken ihr Brot in die drei schmackhaften Gerichte und lauschen der Präsentation. Mit dem Verkaufspreis von 6,99 Euro macht sich das Gründerpaar unter den Löwen eher keine Freunde. In den ersten beiden Monaten hat es ganze 8.000 Euro umgesetzt. Die Firmenbewertung von 1,5 Millionen findet Ralf Dümmel daher viel zu hoch. Wie Janna Ensthaler steigt er aus. Carsten Maschmeyer, der das Produkt «zu erklärungsbedürftig» findet, steigt ebenfalls aus. Frank Thelen ist hin– und hergerissen: «Das ist eines der leckersten Produkte, die ich in der »Höhle der Löwen« jemals gegessen habe. Aber ich spüre bei euch nicht, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt, wo das ganze hingehen soll. Mit diesem Preis werdet ihr bitterböse scheitern», prophezeit Frank Thelen. Er steigt als Letzter aus.