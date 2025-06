«Höhle der Löwen»-Star Georg Kofler heiratet noch mal seine Isabel

Noch kein Jahr ist es her, dass der Unternehmer Georg Kofler (68) seine Isabel geheiratet hat. 2024 gaben sich Isabel Grupp, die sich selbst auf Instagram als «Unternehmerin mit Herz und Leidenschaft» bezeichnet und der ehemalige Investor aus dem beliebten VOX–Gründer–Format «Die Höhle der Löwen» in Venedig das Jawort. An diesem Wochenende sollen sie laut eines Berichts der «Bild»–Zeitung in den Dolomiten erneut geheiratet haben.