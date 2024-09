«Höhle der Löwen»-Star Tijen Onaran gibt Trennung von Ehemann bekannt

Seit 2023 eine Löwin

Die gebürtige Karlsruherin hatte ihren späteren Ehemann kurz nach ihrem Studium kennen und lieben gelernt. Nach rund drei Jahren läuteten die Hochzeitsglocken. Ausserhalb der Unternehmer–Szene wurde sie einem breiten Publikum bekannt, als sie im Jahr 2023 in der 14. Staffel von «Die Höhle der Löwen» Investorin Judith Williams (52) ersetzte. Auch in der aktuellen Jubiläumsstaffel, die am Montag gestartet ist, ist sie neben Carsten Maschmeyer (65), Ralf Dümmel (57) und Co. zu sehen.