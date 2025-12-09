Höhner-Legende Henning Krautmacher kämpft für mehr Inklusion

Haben Sie in Ihrer Karriere Momente erlebt, in denen Sie sich mehr Inklusion gewünscht hätten?

Krautmacher: Ja, ganz bestimmt. Insbesondere Barrierefreiheit war lange Zeit kein gesellschaftlich relevantes Thema. Es gab schier unüberwindbare Hindernisse und viele haben nicht realisiert, dass das ein Problem ist. Auch ich nicht. Ich habe Menschen gebraucht, die mich darauf aufmerksam machen. So habe ich durch meinen damaligen Schwager, der durch einen Unfall querschnittsgelähmt ist, gelernt, besser damit umzugehen. Durch ihn habe ich auch verstanden, dass es nicht um Mitleid geht, sondern darum, die Würde der betroffenen Person zu bedenken. Heutzutage ist es zwar schon besser mit der Barrierefreiheit, aber vieles funktioniert nach wie vor nicht. Ein Negativbeispiel ist der öffentliche Nahverkehr. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, aber auch die Aufgabe der Politik, die Strukturen dafür zu schaffen, dass jeder Mensch teilhaben kann.