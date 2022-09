Holen Meghan und Harry ihre Kinder nach Grossbritannien?

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) könnten britischen Medienberichten zufolge ihre Kinder Archie (3) und Lilibet (1) zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) nach Grossbritannien einfliegen lassen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex leben seit 2020 in den USA. Sie waren gerade auf Europa-Reise, als am Donnerstag Harrys Grossmutter im Alter von 96 Jahren starb. Angeblich planen Harry und Meghan bis zum Ende der royalen Trauerzeit, die sieben Tage nach der Beerdigung der Queen am 19. September endet, in Grossbritannien zu bleiben.