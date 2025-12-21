Holiday Glam: Die schönsten Kleider für Weihnachten

Während die einen gemütlich zu Hause mit der Familie feiern, steht für andere ein elegantes Dinner auswärts an. Klar, dass dafür das passende Outfit hermuss. Für den besonderen Anlass sind Kleider die richtige Wahl. So wird Weihnachten zum gelungenen Fashion–Fest.
Im roten Dress glänzen
Besonders festlich wird das Outfit, wenn Glanz und Schimmer ins Spiel kommen. Das Paillettenkleid ist nicht ohne Grund ein Weihnachtsliebling. Ein bodenlanges, rotes Dress mit tiefem Ausschnitt sorgt für Hollywood–Glamour. Silberne Riemchen–Heels und Statement–Ohrringe reichen für den perfekten Auftritt. Bei Bedarf können metallische Armreifen ergänzt werden. Ein dezentes Make–up bringt Ruhe in den Look.
Muster–Strumpfhose macht den Look interessant
Das Weihnachtskleid muss nicht Rot sein, um zu überzeugen. Schwarze Kleider wirken oft besonders elegant. Wer etwas Haut zeigen will, aber geschmackvoll bleiben möchte, greift zu einem schwarzen Minidress mit langen Ärmeln. Der figurbetonte Schnitt und ein Bindedetail am Rock machen die Robe raffiniert. Wichtig ist, unter dünnen Stoffen nahtlose Unterwäsche zu tragen.
Eine gemusterte Strumpfhose lenkt den Blick auf die Beine: Details wie Punkte, Herzen oder Steinchen werten den Look auf. Schwarze Heels und Accessoires wie Ohrstecker ergänzen das Kleid perfekt, ohne ihm die Show zu stehlen.
Faux Fur als glamouröses Detail
Faux Fur sieht nicht nur an Mänteln und Mützen gut aus. Fellbesatz an Ärmel und Kragen von Kleidern hält nicht nur warm, sondern macht sie auch zum It–Piece. Winter–Vibes entstehen bei weissen Modellen, aber auch rosa Kleider lassen sich zum Fest stylen. Spitz zulaufende Heels oder Slingback–Pumps machen das Outfit komplett. Für Extra–Glamour können die Haare zu Wellen oder Locken frisiert und die Nägel passend zum Kleid lackiert werden.