«Holiday on Ice» wird 80: Gastauftritte von Vanessa Mai in Deutschland

Im Winter 1943 fand in der US–Stadt Toledo im Bundesstaat Ohio die erste «Holiday on Ice»–Show statt. Seitdem strömten mehr als 330 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die fantasievollen Galavorstellungen auf dem Eis. In diesem Jahr steht nun das 80. Jubiläum des Entertainment–Highlights an. In Deutschland geht daher ab Mitte November die neue Show mit dem Titel «No Limits» auf Tour. Bei ausgewählten Performances der Eiskunstlauf–Show wird zudem Schlager– und Pop–Star Vanessa Mai (31) auftreten.