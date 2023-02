Italien

In Italien schafft es nur ein Hotel in die Top 10 der Preisleistungs-Sieger. Das Hotel «Albaruja» auf der italienischen Insel Sardinien überzeugt Familien durch das reichhaltige Frühstücksbuffet, die Sauberkeit der Anlage und Gastfreundlichkeit. Den Bewertungen zufolge ist diese Unterkunft von Grünem umgeben und befindet sich nah am Sandstrand Costa Rei. Eine Woche für eine vierköpfige Familie im «Albaruja» kostet in etwa 2.900 Euro.