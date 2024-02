Holly Marie Combs verteidigt Shannen Doherty im «Charmed»-Zickenkrieg

Alyssa Milano «traurig» über angeblich unwahre Vorwürfe

In einer ersten Reaktion Anfang Februar zeigte sich Alyssa Milano «Page Six» zufolge «traurig» über die Vorwürfe, die eine Zeit beträfen, die nun schon lange zurückliege. Es sei schade, «dass die Menschen das nicht hinter sich lassen können» und «nicht einfach den Erfolg einer Serie feiern können, die uns allen so viel bedeutet hat.» Sie bedauere, dass «eine Show, die so vielen Menschen so viel bedeutet hat, durch eine Toxizität getrübt wird, die bis heute, fast ein Vierteljahrhundert später, immer noch anhält.» Zudem behauptete sie, seinerzeit niemals die Macht gehabt zu haben, jemanden feuern zu lassen.