Hollywood-Einigung: Nun müssen die Gewerkschaftsmitglieder entscheiden

Vereinbarungen für eine Milliarde US–Dollar

Das Gesamtpaket an getroffenen Vereinbarungen liegt laut Angaben der Gewerkschaft bei einem Wert von über einer Milliarde US–Dollar und wird von dieser als «Meilenstein» bezeichnet – inbegriffen sind eine höhere Entlohnung der Schauspieler, bessere Sozialleistungen und Regelungen rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Film und Serien. Mit Ausnahme von Lohnerhöhungen sollen die noch laufenden Verträge während des Ratifizierungsprozesses in Kraft bleiben. Die neuen Verträge werden dann bis zum 30. Juni 2026 gültig sein.