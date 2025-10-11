Hollywood-Legende Clint Eastwood ist erneut Opa geworden

Die Familie von Hollywood–Ikone Clint Eastwood (95) ist um ein weiteres Mitglied gewachsen: Seine Tochter Francesca (32) verkündete am Freitag via Instagram, dass sie erneut Mutter geworden ist. Die Schauspielerin teilte eine Reihe von Schwarz–Weiss–Fotos mit ihrem Sohn.
Auf den Aufnahmen ist die frischgebackene Zweifach–Mama im Krankenhaus mit ihrem Neugeborenen im Arm zu sehen. Eines der Bilder zeigt sie mit dem Baby und ihrem älteren Sohn Titan Wraith (7), der liebevoll neben seiner Mutter und dem kleinen Bruder posiert. «Day one» – Tag eins – schrieb Eastwood schlicht dazu.
Besondere Schwangerschaftsverkündung
Ihre zweite Schwangerschaft hatte Francesca Eastwood im Mai ebenfalls via Social Media bekannt gegeben. Die Fotos mit Babybauch, die sie damals postete, bargen eine besonderes Detail, wie sie in der Beschreibung verriet: Sie trug darauf ein schimmernde Kleid, das ihre Mutter Frances Fisher (73) bereits getragen hatte, als sie selbst mit Francesca schwanger war.
Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie «Queen of the Ring» und «Running on Empty», hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur gelegentlich gewährt sie ihren Followern einen Blick in ihr Leben als Mutter. Vater ihrer beiden Söhne ist ihr On–off–Partner Alexander Wraith (46).
Grossfamilie Eastwood wächst weiter
Clint Eastwood und Frances Fisher waren von 1990 bis 1995 liiert. Sie trennten sich, als ihre einzige gemeinsame Tochter gerade zwei Jahre alt war.
Der 95–jährige Kultregisseur ist Vater von insgesamt acht Kindern aus sechs verschiedenen Beziehungen, zwei Söhne und sechs Töchter. Der Altersunterschied zwischen seinem ältesten und jüngsten Kind beträgt etwa 42 Jahre. Seine Kinder machten ihn bereits mehrfach zum Grossvater: Zuletzt wurde sein jüngster Nachwuchs Morgan Eastwood, geboren 1996, im Herbst 2024 Mutter von Töchterchen Cleo.