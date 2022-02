Hollywood-Legende Jane Fonda: Eine Frau mit Haltung

Eine beispiellose Karriere

Fonda führt seit über 60 Jahren eine unglaubliche Hollywood-Karriere. In die Fussstapfen ihres berühmten Vaters, Henry Fonda (1905-1982), zu treten, fiel ihr dabei selbst gar nicht ein. Eine Freundin ermunterte sie, von ihm zu lernen. Er konstatierte ihr schliesslich nach ein paar Monaten: «Du hast wirklich Talent». Das sah die Welt ähnlich: Schon für ihren ersten Film «Je länger - je lieber» erhielt sie 1962 den Golden Globe als beste Nachwuchsschauspielerin. Der Durchbruch gelang ihr noch im selben Jahr an der Seite von Alain Delon (86) im Psychothriller «Wie Raubkatzen». Ihr erster Mann, Roger Vadim (1928-2000), machte sie mit «Barbarella» wenige Jahre später schliesslich zum Sexsymbol. Parallel zu ihrer Filmkarriere erschuf Fonda ein millionenschweres Aerobic-Imperium. Etliche Workouts, Filme und zwei Oscars später ist Fonda immer noch erfolgreich, aktuell mit ihrer Rolle der Grace in der Netflix-Serie «Grace und Frankie».