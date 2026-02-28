Hollywood-Megadeal: Warner Bros. stimmt Paramount-Übernahme zu

Ellison: «Erbe zweier ikonischer Unternehmen ehren»

Paramount–Chef David Ellison liess keinen Zweifel daran, wie bedeutsam er die Übernahme einschätzt: «Von Anfang an war unser Streben nach Warner Bros. Discovery von einem klaren Ziel geleitet: das Erbe zweier ikonischer Unternehmen zu ehren und gleichzeitig unsere Vision eines Medien– und Unterhaltungsunternehmens der nächsten Generation voranzutreiben.» Warner–Bros.–CEO David Zaslav zeigte sich ebenfalls zufrieden und betonte, man habe stets das Ziel verfolgt, den Wert der «ikonischen Marken und des hundertjährigen Studios» für die Aktionäre zu maximieren.