Hollywood nimmt Abschied von Catherine O'Hara

Auch ihre Co–Stars aus der Apple–TV–Serie «The Studio» meldeten sich zu Wort. Seth Rogen etwa verriet auf Instagram, er habe O‹Hara bei ihrer ersten Begegnung gesagt, sie sei die lustigste Person, die er je auf der Leinwand gesehen habe. «›Kevin – Allein zu Haus' war der Film, der in mir den Wunsch geweckt hat, Filme zu machen. Mit ihr zusammenzuarbeiten war eine wahre Ehre. Sie war urkomisch, liebenswürdig, intuitiv, grosszügig ... sie hat mich dazu inspiriert, unsere Serie so gut zu machen, dass sie ihrer Mitwirkung würdig war. Das ist einfach nur verheerend. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einer Welt mit ihr leben durften.»